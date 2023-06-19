Пять лесных пожаров потушили за три дня в Псковской области

19:38, 19 июня 2023, ПАИ

Пожарные потушили пять лесных пожаров, зарегистрированных на территориях Пустошкинского, Порховского, Псковского и Гдовского районов с 15 по 17 июня. Охваченная огнём площадь составила 0,91 гектара земли. Об этом ПАИ сообщили в комитете по природным ресурсам и экологии Псковской области.

Кроме того, сотрудники противопожарного лесного центра ликвидировали шесть ландшафтных пожаров, угрожавших переходом огня на земли лесного фонда Невельского, Новоржевского, Псковского и Великолукского районов.

Напомним, в настоящее время в Псковской области установили пятый (чрезвычайный) класс пожарной опасности. Особый противопожарный режим установили с 14 по 24 июня постановлением правительства Псковской области от 13 июня № 253 на территории всей области. Также действует запрет на посещение гражданами лесов лесничеств и на въезд в них транспортных средств.

О факте обнаружения лесного пожара и нарушениях лесного законодательства граждане в круглосуточном режиме могут сообщить в региональную диспетчерскую службу по бесплатным телефонам 8-800-100-14-84 и 8-800-100-94-00.