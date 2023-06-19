Серию уроков по истории Псковской области подготовил «Чудской проект»

14:06, 19 июня 2023, ПАИ

Общественная организация «Чудской проект» в рамках краеведческого проекта «Твоя губерния» подготовила серию уроков по истории Псковской области – от даты образования Псковской губернии в Российской империи в 1772 г. до наших дней. Об этом ПАИ сообщили авторы проекта.

Уроки содержат информацию об основных этапах формирования, становления и развития области, об основных событиях и датах ее 250-летнего периода, об участии Псковской области в процессах и событиях государственной важности. Кроме этого, уроки знакомят с выдающимися псковичами - государственными и общественными деятелями, учеными, мореплавателями, деятелями культуры и искусства, о которых обязательно нужно знать школьникам как для личностного роста и развития, так и для того, чтобы появились новые поводы для гордости историческим прошлым своего края.

Уроки составлены и оформлены для классных часов или краеведческих мероприятий. После апробации уроков в школьных лагерях и необходимой доработки электронный комплект материалов, включающий методический гид и презентации, будут доступны для скачивания.

Для поддержки проекта «Твоя губерния» созданы информационные каналы на популярных платформах «ВКонтакте» — https://vk.com/tvojagubernia и телеграм — https://t.me/gubernia60.

Проект «Твоя губерния» реализуется Псковской областной общественной организации «Чудской проект» при финансовой поддержке правительства Псковской области.