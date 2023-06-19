Максимум света

18:24, 19 июня 2023, ПАИ

Астролог и колумнист ПАИ Наталья Баранова рекомендует всем перейти на светлую сторону.

21 июня – одна из четырёх поворотных точек года: день летнего солнцестояния. Если правильно использовать энергетику этого дня, можно заложить позитивную программу на ближайшие три месяца.

В первый градус Рака переходит Солнце, мощь которого в этот день достигает своего пика. Как минимум можно зарядиться солнечной энергией, как максимум – привлечь в жизнь изобилие.

Луна 21 июня растущая, и это дополнительный помогающий фактор, поэтому день очень хорош для начала творческих проектов, особенно в теме детей, в области искусства, дизайна, организации праздников, сельского хозяйства.

С древности в традициях многих народов в день летнего солнцестояния было принято проводить обряды для повышения благосостояния, выражаясь современным языком, для привлечения потока изобилия. Выбирайте практику, которая отзывается лично в вас. Мне в социальных сетях постоянно попадаются предложения то денежную мандалу сплести, то поиграть в игру «Денежный поток», то поучаствовать в очередном марафоне желаний. К таким практикам можно относиться по-разному, но в любом случае, если у вас есть проблемы с достижением ресурсного состояния, потренироваться точно стоит, пригодится всегда. А в день летнего солнцестояния сделать это проще всего, сама энергетика дня этому очень способствует.

18 июня было очередное, не самое простое новолуние. Напоминаю, новолуние всегда закладывает программу на ближайшие 28 дней. Его аспекты говорят о том, что в ближайший месяц многие могут столкнуться с обманом, с искажением информации, вольно или невольно стать участниками игры в «испорченный телефон». 21 июня, в день торжества Солнца, а значит, и света, можно как раз увидеть правду такой, какая она есть. Главное – не бояться столкнуться со своей тенью и тёмной стороной и быть честным в первую очередь с собой.

Отлично, если у вас будет время и вы сможете позволить себе провести какую-то часть дня на природе: погулять в парке, посидеть у воды, походить босиком по земле, позагорать, позаниматься спортом или помедитировать на свежем воздухе – всё это будет очень полезно. Вся сила природы в этот день на максимуме, и можно получить от подобных практик троекратную пользу. Также будут очень полезны косметические процедуры, основанные на натуральных, природных ингредиентах. Можно зарядить под солнечными лучами ваше любимое украшение, желательно из золота и с драгоценными камнями. В последующие несколько недель или месяцев, насколько хватит заряда, оно будет подпитывать вас энергией. Процесс подзарядки можно повторять в ближайшие несколько дней, пока Солнце работает по полной.

Многие целебные травы собирают именно в день летнего солнцестояния: считается, что в этот момент они обладают наибольшей силой. В славянской традиции девушки в этот день умывались росой: считалось, что она тоже обладает целебным и омолаживающим эффектом.

Наши предки в самую короткую ночь в году прыгали через костёр, чтобы сжечь весь негатив.

Можно также почистить от негативной энергии дом – зажечь ароматические свечи или просто обойти с обычной горящей свечой все помещения в доме по периметру. У славян самой мощной очищающей травой традиционно считается полынь.

Всем желаю удачных практик и провести день с пользой, как, впрочем, и любой день жизни.