Около семи миллионов рублей перевели мошенникам жители Псковской области
Около семи миллионов рублей перевели мошенникам жители Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.
Жители Пскова, Великих Лук, Печор, Порховского, Псковского и Пыталовского районов поддались на уловки телефонных мошенников и лишились средств. Неизвестные по телефону сообщали, что помогут псковичам избежать незаконного оформления кредитов на их имя.
Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.
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