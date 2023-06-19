Около семи миллионов рублей перевели мошенникам жители Псковской области

16:24, 19 июня 2023, ПАИ

Около семи миллионов рублей перевели мошенникам жители Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Жители Пскова, Великих Лук, Печор, Порховского, Псковского и Пыталовского районов поддались на уловки телефонных мошенников и лишились средств. Неизвестные по телефону сообщали, что помогут псковичам избежать незаконного оформления кредитов на их имя.

Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.