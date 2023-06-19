Участок дороги на 2-й Песочной улице в Пскове будет закрыт до 1 июля

14:41, 19 июня 2023, ПАИ

Движение транспорта по участку 2-й Песочной улицы будет закрыто из-за ремонтных работ до 1 июля. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

На этот период будет закрыто движение для транспорта на участке 2-й Песочной улицы от перекрестка улиц 2-й Песочной и Солнечной до дома № 71 на улице 2-й Песочной.

Псковичей просят заранее выбирать пути объезда и внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.