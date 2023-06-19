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Общество

Псковичи могут помочь собакам из приюта «Лесопилка» справиться с жарой

Псковичи могут помочь собакам из приюта «Лесопилка» справиться с жарой. Об этом сообщается в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «Зоозащита. Им нужна наша помощь! Псков» в соцсети «ВКонтакте»

Так, жителей города просят помочь в транспортировке животных на машине до речки. «Если у кого-то будет возможность отвезти хоть одну собаку до речки – вы осчастливите её на ближайшие несколько жарких дней», – отметили в приюте.

Для этого там пообещали обеспечить автомобилистов клеёнками и сухими полотенцами. По словам сотрудников учреждения, прогулки с собаками в такую жаркую погоду запрещены.

«По опыту прошлых лет и опыту зоопарков, очень хорошо охлаждает собак «мороженое» из замороженного бульона. Собаки с удовольствием лакомятся такими холодными вкусняшками. Если у кого-то есть невостребованный бульон и возможность заморозить его в небольших ёмкостях: ведерках, контейнерах, то приют с благодарностью примет такую «холодную» помощь!» – написали в учреждении.

Помимо этого, псковичи могут принести бутылки с водой.

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