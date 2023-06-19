Городской пляж в Пскове пригоден для купания

15:49, 19 июня 2023, ПАИ

Вода в реке Великой у городского пляжа в Пскове соответствует нормам СанПиН. Песок также оказался безопасным для отдыхающих. Об этом ПАИ сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко.

«Вода хорошая на городском пляже. Всё хорошо, по крайней мере на сегодняшний день», – отметила специалист.

Ранее сообщалось, что, по данным на 16 июня, в Псковской области исследовано 30 проб воды водоёмов на санитарно-химические показатели, 34 пробы – на микробиологические показатели, 33 пробы – на паразитологические показатели и 32 пробы песка в зонах купания.