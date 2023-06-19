Детей медработников, погибших от COVID-19, зачислят в вузы без экзаменов

15:40, 19 июня 2023, ПАИ

Детей медицинских работников, погибших от COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей, будут зачислять в вузы на программы медицинского и фармацевтического образования по отдельной квоте, без вступительных испытаний. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Участники СВО будут поступать в вузы в рамках отдельной квоты по результатам вступительных испытаний. Для тех, кто уже учится на платной основе, будет предоставлена возможность в приоритетном порядке перейти на бесплатное обучение в 2023/2024 учебном году.

Участникам СВО и детям медицинских работников, погибших от COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей, будет также предоставлено право обучаться бесплатно на подготовительном отделении.

Все решения готовятся к окончательному законодательному оформлению и принятию.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил вице-премьерам Татьяне Голиковой и Дмитрию Чернышенко держать на контроле этот вопрос и его реализацию и координировать работу с депутатами.