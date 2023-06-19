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Общество

Пскович поедет на конференцию по робототехнике в Китай

Ученик псковского технопарка «Кванториум» Илья Щембелов поедет на конференцию по робототехнике в Китай. Об этом ПАИ сообщили в технопарке.

Фото: Детский технопарк «Кванториум Псков»

Илья станет первым участником от Псковской области, который примет участие в этом мероприятии. Экспертный совет программы «Шаг в будущее» рекомендовал его проект к участию в 37-м Китайском молодежном конкурсе научно-технических инноваций (CASTIC), который пройдет в городе Ухань с 15 по 21 августа.

CASTIC является крупнейшим и наиболее престижным мероприятием в Азии для молодых ученых со всего мира.

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