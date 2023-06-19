Пскович поедет на конференцию по робототехнике в Китай

16:35, 19 июня 2023, ПАИ

Ученик псковского технопарка «Кванториум» Илья Щембелов поедет на конференцию по робототехнике в Китай. Об этом ПАИ сообщили в технопарке.

Илья станет первым участником от Псковской области, который примет участие в этом мероприятии. Экспертный совет программы «Шаг в будущее» рекомендовал его проект к участию в 37-м Китайском молодежном конкурсе научно-технических инноваций (CASTIC), который пройдет в городе Ухань с 15 по 21 августа.

CASTIC является крупнейшим и наиболее престижным мероприятием в Азии для молодых ученых со всего мира.