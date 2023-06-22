ВИДЕО. Под Псковом строится новый коттеджный посёлок

13:31, 22 июня 2023, ПАИ

20 коттеджей в псковском посёлке Подосьё построила компания АСК-Строй. Ещё девять домов сейчас на разных этапах возведения. АСК-Строй — участник программы Россельхозбанка «Сельская ипотека». Это настоящий прорыв на ипотечном рынке Псковской области. «Сельская ипотека» позволяет или купить готовый дом, или построить его на выбранном земельном участке по рекордно низкой ставке в 3% годовых.