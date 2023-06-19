Ребята из Плюссы отыскали клад в Псковском музее

17:41, 19 июня 2023, ПАИ

Ребята из оздоровительного лагеря Плюсской средней общеобразовательной школы побывали в музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова Псковского музея-заповедника в субботу, 17 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Во время экскурсии-прогулки в Любенске школьники изучили устройство усадьбы и узнали о предназначении хозяйственных построек на её территории. «Ребята также насладились красотой старого парка и исследовали его флору и фауну: слушали пение лягушек в пруду, любовались цветущими пионами, восхищались огромными вековыми дубами, рассматривали гнездо птицы, наблюдали, как шмели собирают нектар, и прослушали музыкальный отрывок из оперы Н. А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане» «Полёт шмеля», – отметили в музее.

Чтобы закрепить знания, полученные во время экскурсии-прогулки, школьники приняли участие в квесте. Главной задачей игры было найти клад, спрятанный в укромном уголке усадебного парка. «Ребята из Плюсской школы выполнили все задания на отлично и отыскали заветные сокровища. Участники и организаторы вместе получили удовольствие от процесса. Уверены, что ребята не раз ещё посетят музей и откроют для себя новые факты», – заключили сотрудники музея.

Записаться на экскурсию-прогулку можно по телефонам: 8 (811) 332-12-53 и 8 (811) 332-15-53.