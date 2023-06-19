Банк ДОМ.РФ: Вдвое увеличился спрос на цифровые услуги при оформлении ипотеки

17:17, 19 июня 2023, ПАИ

В 2023 году сервисом электронного подтверждения доходов и занятости при оформлении ипотеки в Банке ДОМ.РФ воспользовались 9 700 клиентов. Объём этих сделок составил 56,2 миллиарда рублей, что вдвое больше, чем за аналогичный период минувшего года. Об этом ПАИ сообщили в финансовом учреждении.

В прошлом году число сделок с безбумажным подтверждением кредитоспособности составило 46% от общего количества, в этом году – почти 60%.

В Москве и Подмосковье данным сервисом пользуются в 70% выдач – 27,7 млрд рублей, рост к прошлому году почти в 2,5 раза. На втором месте Самарская область – 66%, рост в 2,3 раза. Ленобласть замыкает лидирующую тройку – 64%, рост в 3,2 раза.

Заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков отметил, что безбумажное подтверждение сделки является очередным шагом к снижению документооборота при оформлении ипотеки. Таким образом, процесс упрощается без нарушения протоколов безопасности. Косяков заявил о соответствии данного механизма трендам устойчивого развития.

Аналитики установили, что сервисом чаще всего пользуются желающие оформить IT-ипотеку и рефинансировать кредит. Электронное подтверждение по этому типу сделок практически достигает 100%. Вторую строчку занимает программа «Дальневосточная ипотека» – 65,6%. По «Льготной на новостройки» и рыночной программе на первичном рынке показатель составляет 55%.

В 50% случаев сервисом воспользовались семьи с детьми. При покупке вторичного жилья его использовали в 47% случаев.

Свыше 60% клиентов регистрируются в личном кабинете ипотечного клиента через «Госуслуги». Так тоже можно дистанционно подавать ипотечные заявки. Можно использовать сервис «Цифровой профиль гражданина», с которым банк интегрирован.

Директор подразделения «Диджитал» Банка ДОМ.РФ Олег Комлик заявил, что интеграция с сервисом «Цифровой профиль гражданина» существенно упрощает процесс получения кредита. Это позволяет получать решения по ипотеке в кратчайшие сроки, при этом многие документы поступают в автоматическом режиме. Из-за этого число сделок, которые регистрируются через IT-сервисы Банка ДОМ.РФ, увеличивается с каждым месяцем.