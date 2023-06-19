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Спорт

Шесть медалей завоевали псковичи на специальной олимпиаде по конному спорту

Псковичи завоевали шесть медалей на Всероссийской спартакиаде специальной олимпиады по конному спорту, которая прошла в Московской области. Участниками состязания стали 83 спортсмена с ментальными особенностями из 19 регионов страны. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Фото: пресс-служба администрации Пскова

Псковскую область представили Любовь Дмитрачкова, Сергей Иванов и Ангелина Львова под руководством тренера спортивной школы олимпийского резерва «Надежда» Кристины Соловьевой. Наездники выступили во всех заявленных дисциплинах: выездке, эстафете с огибанием шестов, английской верховой езде и «рабочей тропе».

Фото: пресс-служба администрации Пскова

По результатам соревнований псковские спортсмены завоевали одну золотую, три серебряные и две бронзовые медали.

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