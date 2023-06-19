Шесть медалей завоевали псковичи на специальной олимпиаде по конному спорту

16:47, 19 июня 2023, ПАИ

Псковичи завоевали шесть медалей на Всероссийской спартакиаде специальной олимпиады по конному спорту, которая прошла в Московской области. Участниками состязания стали 83 спортсмена с ментальными особенностями из 19 регионов страны. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Псковскую область представили Любовь Дмитрачкова, Сергей Иванов и Ангелина Львова под руководством тренера спортивной школы олимпийского резерва «Надежда» Кристины Соловьевой. Наездники выступили во всех заявленных дисциплинах: выездке, эстафете с огибанием шестов, английской верховой езде и «рабочей тропе».

По результатам соревнований псковские спортсмены завоевали одну золотую, три серебряные и две бронзовые медали.