Мстиславскую башню и участок крепостной стены в Пскове отдали РПЦ

16:51, 19 июня 2023, ПАИ

Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Псковской и Новгородской областях передало по договору безвозмездного пользования Псковской Епархии РПЦ объекты культурного наследия федерального значения: «Мстиславская башня», «Участок крепостной стены от Власьевской башни до Мстиславской башни». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Объекты примыкают к зданию епархии, поэтому религиозная организация планирует их отреставрировать и провести благоустройство территории.

Мстиславская башня является единственной сохранившейся башней Среднего города. Она долгие годы служила основным узлом обороны юго-западной части системы городских укреплений Пскова. Объект несет в себе подлинные черты архитектуры городского оборонительного сооружения XIV века.

Участок крепостной стены примыкает к Мстиславской башне с одной стороны и с другой стороны соединяется с Власьевской башней, образуя протяженный и высокий участок оборонительного сооружения.