Движение транспорта будет запрещено на одной из улиц Великих Лук 20 июня
Движение транспортных средств будет запрещено на проспекте Ленина в Великих Луках 20 июня. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.
«С 9:00 до 17:00 20 июня на участке автомобильной дороги на проспекте Ленина от площади Калинина до улицы Новоселенинской будет временно запрещено движение транспортных средств», – отметили в городской администрации.
Объезд будет осуществляться через автомобильные дороги на улицах Дьяконова, Новоселенинской и на проспекте Гагарина.