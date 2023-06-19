Движение транспорта будет запрещено на одной из улиц Великих Лук 20 июня

18:10, 19 июня 2023, ПАИ

Движение транспортных средств будет запрещено на проспекте Ленина в Великих Луках 20 июня. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

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«С 9:00 до 17:00 20 июня на участке автомобильной дороги на проспекте Ленина от площади Калинина до улицы Новоселенинской будет временно запрещено движение транспортных средств», – отметили в городской администрации.

Объезд будет осуществляться через автомобильные дороги на улицах Дьяконова, Новоселенинской и на проспекте Гагарина.