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Общество

Семь выпускников в Псковской области набрали максимальные 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку

Семь выпускников в Псковской области набрали максимальные 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку, сообщается в официальном телеграм-канале региона.

Среди них - Яна Платонова (МБОУ «Псковская инженерно-лингвистическая гимназия»); Ульяна Пименова (МБОУ «Центр образования «Псковский педагогический комплекс»); Мария Пуговкина (МБОУ «Псковская инженерно-лингвистическая гимназия»); Камила Новикова (МБОУ «Лицей №4 «Многопрофильный»); Марина Самуленкова (МБОУ «Лицей «Развитие»); Полина Лебедько (МБОУ «Псковская инженерно-лингвистическая гимназия»); Никита Иванов (МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Дно.)

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