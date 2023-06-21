«Питие мое!»: псковские випы – о напитках, которые лучше всего утоляют жажду

14:17, 21 июня 2023, ПАИ

Буквально недавно спикеры Псковского агентства информации рассказали о том, где они предпочитают купаться. Но ведь спасаться от палящего солнца можно не только на пляжах, тут главное – соблюдать водный баланс! Именно так считают наши звёздные гости и искренне делятся галереей самых летних напитков, которыми они спасаются в жару.

Директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич:

– С некоторых пор и зимой и летом предпочтение отдаю воде. Оказывается, у неё есть вкус! С тех пор как я перестал пить разные соки и сладкие напитки, вдруг вспомнил, что в детстве вода имела вкус. И разные виды воды действительно отличаются друг от друга. Это как своего рода дегустация, только раньше дегустировали виски. Но поскольку по состоянию здоровья это самый подходящий напиток, который мне позволен, я им и пользуюсь.

Воду мы, естественно, пропускаем через фильтры. Есть проверенные марки, которые уже неоднократно испытаны. Они действительно хорошо очищают воду даже из нашей скважины, где несколько элементов, такие как железо и кальций, на грани предельно допустимых. Также экспериментирую с водой, которая разливается по бутылкам. Понятно, что «Боржоми» особенно не напокупаешься! К тому же злые языки утверждают, что она уже совсем не та. Да у нас и свои кавказские воды тоже хороши! Единственное, приходится выпускать пузырьки, чтобы не было лишнего раздражения желудка.

Председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина:

– Чтобы летом спасаться от жары, мы каждую осень ходим на болота делать запасы клюквы. Пропускаем её через соковыжималку или мясорубку и смешиваем с сахаром. На сегодняшний день у меня порядка 9-10 литров такой клюквы стоит. Именно во время жары мы разводим её с холодной водой – лучшее средство, чтобы утолить жажду! Да и когда ребята болеют, нас тоже выручает клюква. Можно туда ещё добавить сок лимона – это улучшает вкус.

А воду мы покупаем торговую, потому что из нашей башни её пить невозможно: вода там – одно железо. Когда кипятим чайник, там такой осадок ржавчины и извести! Поэтому запас холодной воды есть всегда.

Главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Повторейко:

– Конечно же, в жару все любят холодный квас! И я могу иногда в охотку выпить. Но на самом деле оптимальное питьё – негазированная вода. Это классика жанра для утоления жажды! Я всегда призываю не употреблять сладкие напитки, чтобы лучше компенсировать жару. Хотя тоже с удовольствием для себя открыла лимонады домашнего производства.

А ещё у меня есть привычка закупать клюкву, чтобы в летний период делать морс. Прямо изо льда достаём ягоды и разводим с водой. Можно ещё добавить лёд, чтобы подольше сохранился освежающий эффект.

Руководитель Регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области Алеся Михачева:

– Для меня нет ничего лучше летом, чем морс. Конкурентов у него нет! Я не люблю лимонады и всё газированное стараюсь не пить. А клюква и брусника – это же всё наше, местное! Конечно, заготавливаю ягоды впрок. Если у вас нет заготовок, в магазинах всё в свободном доступе. А у нас есть бабушка, которая каждый сезон обеспечивает нас запасами.

Председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Александр Гаврилов:

– Если говорить о напитках, то я бы остановился на соках, морсах и компотах, причём абсолютно любых. Недавно мне принесли ревень, так сварили компот и пьём. Замечательно! Бывает, идешь в магазин и по предпенсионной привычке уже на цены смотришь. Глянешь, сколько сок стоит, и подумаешь: а стоит ли деньги тратить, когда можно дома спокойно любые сезонные ягоды развести с водой и пить, а если надо, то и заготовить впрок. Клюква – это самая нормальная вещь! Притом сам сахар варьируешь – и выходит продукт, который приятно и полезно пить.

Тренер-преподаватель по плаванию СДЮШОР «Барс» Наталья Фёдорова:

– Мой любимый летний напиток – это квас. Причём его я пью только летом. Когда начинается жара, холодненький квас с газиками – прям ух! Выбираю по скидке. Тут главное – взять побольше! А так пью тёплый кофе с сиропчиком каким-нибудь: очень душевно!

Президент Псковской областной федерации плавания Наталия Кайгородова:

– Мой любимый напиток в жару – зелёный чай. Особых предпочтений сортов нет: завариваю любой, главное, чтобы он был заварной. Я из пакетиков не воспринимаю. Предпочитаю утолять жажду, когда он уже остыл, потом пить не так хочется. Так что зелёный чай – наше всё!

Директор бюро технической инвентаризации и государственной кадастровой оценки Наталия Мозговая:

– Мой любимый летний напиток, наверное, всё-таки компот. Просто потому, что основные ингредиенты данного напитка растут у меня на участке и выращены моим непосильным трудом. В кастрюле всё, что созревает за сезон. А у меня шикарные кусты смородины, красивая вишня, черешня, малина... Вот всё это и идёт в дело!

Компот варю по старинке, потом, конечно, охлаждаю. Учитывая, какое у нас обычно лето, его можно пить и как сбитень, причём горячим, да ещё и с мёдом!

Заместитель руководителя управления Росреестра по Псковской области Анна Иванова:

– Мой любимый напиток – простая вода. Прямо очень люблю воду, потому что я понимаю, что она, и только она, может нормально утолить жажду. Никаких ни в коем случае газированных напитков! И потом она всегда под рукой. Её мы, как правило, покупаем в водоматах.

Управляющий отделением Социального фонда России по Псковской области Наталья Мельникова:

– Говоря про летнюю жару, я бы, наверное, назвала два напитка: это охлаждённый морс, который мне очень нравится по вкусу, и ещё квас – его я люблю с детства. Но квас должен быть очень хорошим. Раньше мы сами делали квас из хлеба и корочек. Он был очень вкусный, действительно настоящий. Сейчас мы сами не делаем квас, берём в магазине, но уже опробованный товар.

Вспоминаю ещё вкус детства, когда нам наливали квас из бочек в кружки, которые мыли как-то одномоментно. Но мы вообще не сомневались, что это экологически чистый продукт и хорошая чистая кружка. Пили и все были, в общем-то, здоровы. Такой напиток в жару будет, конечно, незаменимым и не сравнимым ни с чем.

Телеведущий Иннокентий Иванов:

– Когда работаю, я пью мало жидкости, потому что она меня отвлекает от дела. Но если я в отпуске, очень люблю холодное шампанское – летом, конечно. Причём в любых странах мира стараюсь даже в обед выпить бокал хорошего сухого шампанского. Иногда полусухого, но лучше сухого, тем более если учесть, что после бокала шампанского за границей можно даже за руль садиться...

Шампанское замечательно действует на мозг, все впечатления становятся гораздо более интересными. Оно будоражит кровь, и интерес к жизни становится гораздо более явственным. В общем, выполняю завет Пушкина. Он говорил: «Откупори шампанского бутылку!»

Публицист, историк, куратор фотовыставки в честь 150-летия Ф. И. Шаляпина Юрий Светов:

– Наиболее летний напиток – это квас, особенно если он сделан качественно, как положено, двойного брожения. В детстве я, конечно, пил свой квас. Моя мама мелко резала ржаной хлеб, потом сушила сухарики и делала квас. И в нём была такая прелесть! Сейчас тоже можно найти хороший квас, есть такие магазины... Конечно, я жалею и о тех временах, когда на улицах Ленинграда стояли бочки и можно было купить маленькую либо большую кружку пива с пеной. И ты пьёшь, а нос так и щиплет. Это было здорово!

Врио председателя комитета по труду и занятости Псковской области Алёна Трунова:

– У меня лето ассоциируется с кофейным напитком эспрессо-тоник. Это бодрящий напиток, который помогает мне выдерживать интенсивный рабочий день, потому что где-то к обеду, когда на улице стоит жара, мозгу очень сложно соображать. И этот напиток помогает, бодрит, расставляет всё на свои места.

Эспрессо-тоник я приобретаю в близлежащих кофейнях. Он делается со льдом, ведь это холодный летний напиток, после которого на несколько часов точно хватает сообразительности и концентрации. Это прямо мой напиток рабочего дня!

Директор областного центра занятости населения Олеся Сергеева:

– Мой любимый как летний, так и зимний напиток – это зелёный чай. Я считаю, что зелёный горячий чай не помешает в любую погоду и прибавит бодрости и энергии. Он может украсить как день, так и вечер. Я люблю классический зелёный чай без всяких добавок. Не помешает разве что листочек мяты – оттенит вкус. Чай мне на развес привозят друзья из Средней Азии. Я сама из тех стран приехала и поддерживаю традиции. Просто он там самый вкусный!

Начальник отдела специальных проектов Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин:

– Мой любимый летний напиток – это свекольная матча на фундуковом молоке. Я его нашёл в своей любимой кофейне, которая располагается недалеко от моей работы на Ольгинской набережной. Там я всегда предпочитаю самые странные напитки. Так вот, самое странное, что я там нашёл, – это как раз свекольная матча на фундуковом молоке. Я долго выбирал, но этот горячий напиток в жару идёт прекрасно! Вкус максимально непонятный, а я люблю всё непонятное. И цвет у него брюквенный, серо-буро-малиновый.

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко:

– У меня два любимых летних напитка. Первый по типу айрана, и я готовлю его исключительно самостоятельно. Он у меня ассоциируется со многими странами, и в том числе с нашими республиками. Готовится элементарно: берём 3,2%-ный кефир, 50 на 50 разводим его холодной кипячёной водой, туда добавляем немножко соли, перца и совсем чуть-чуть чеснока. Всё это надо хорошо взбить, а сверху присыпать мелко нарезанным укропом. Этот напиток со льдом даже не через трубочку – это красота! Это прямо бомба какая-то! Попробуйте, вам очень понравится. А если туда ещё добавить мелко порезанные или тёртые огурцы, то получите лёгкий летний суп. И тоже очень вкусно.

А второй напиток – сладкий: это молочный коктейль. Тоже очень люблю его и готовлю только сама. Основная часть – цельное молоко в пропорции на 300 миллилитров буквально две столовые ложки хорошего белого мороженого. Туда добавляем замороженные ягоды – клубнику и чернику. Готовится в одну секунду. Если это выходной день, то можно добавить алкогольный ликёр, а если будний – сироп. Красота!