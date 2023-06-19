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Общество

Специалисты Пыталовского центра соцобслуживания совершили выезд в деревни

19 июня состоялся выезд мобильной бригады специалистов ГКУСО «Центр социального обслуживания Пыталовского района» в Носовскую волость, сообщается в группе «ГКУСО «ЦСО Пыталовского района» в социальной сети «ВКонтакте».

Населению оказывали социальные услуги, проводились консультации по поводу интересующих граждан вопросов, разъяснялись нормы и изменения федерального и регионального законодательства. С семьями с детьми велась профилактическая беседа на тему «Правила безопасного поведения на летних каникулах».

Для нуждающихся семей и жителей волости была организована раздача благотворительной вещевой помощи, предоставленной благотворительным фондом «Второе дыхание».

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