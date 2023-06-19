Более 30 пьяных водителей задержали за неделю в Псковской области

18:32, 19 июня 2023, ПАИ

За период с 12 по 18 июня сотрудниками Госавтоинспекции Псковской области пресечено 1 647 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Выявлен 31 водитель, управлявший транспортным средством в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержано шесть водителей.

За данный период на территории области зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 25 человек получили травмы различной степени тяжести, два человека погибли.

Госавтоинспекция в очередной раз акцентирует внимание граждан на том, что безопасность каждого участника дорожного движения зависит прежде всего от самого человека, от его понимания необходимости правильного выбора своего поведения на дороге и желания соблюдать нормы дорожной безопасности.