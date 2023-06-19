На берегу Пореченского озера прошёл субботник

18:56, 19 июня 2023, ПАИ

Работники культуры Пореченского библиотечно-досугового центра совместно с проживающими в доме-интернате, семьёй Барышевых и другими неравнодушными жителям провели субботник по уборке прибрежной территории. Об этом сообщила газета Великолукского района «Наш путь».

Особенно много кругом оказалось битого стекла – буквально на каждом шагу.

«Уважаемые жители и отдыхающие, пожалуйста, не бейте стекло, ведь каждый осколок может поранить вас и ваших детей! Давайте уважать друг друга – это и будет наш маленький вклад в защиту берега нашего озера!» – призвали сотрудники БДЦ.