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Общество

Глава Струго-Красненского района провёл встречу с родственниками участников СВО

Глава Струго-Красненского Александр Волков района провёл встречу с родственниками мобилизованных участников СВО. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото со страницы главы района

Встречи с родственниками мобилизованных позволяют понять, в чём они нуждаются, чем район может им помочь.

«И эту работу будем продолжать, никому не откажем. Важно, чтобы каждый не остался без внимания и мог получить ответы на все интересующие вопросы в индивидуальном порядке. Уверен, что с началом работы в районе социального координатора оказание помощи участникам специальной военной операции и их семьям будет ещё более эффективной», – отметил глава района.

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