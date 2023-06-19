Глава Струго-Красненского района провёл встречу с родственниками участников СВО

20:04, 19 июня 2023, ПАИ

Глава Струго-Красненского Александр Волков района провёл встречу с родственниками мобилизованных участников СВО. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Встречи с родственниками мобилизованных позволяют понять, в чём они нуждаются, чем район может им помочь.

«И эту работу будем продолжать, никому не откажем. Важно, чтобы каждый не остался без внимания и мог получить ответы на все интересующие вопросы в индивидуальном порядке. Уверен, что с началом работы в районе социального координатора оказание помощи участникам специальной военной операции и их семьям будет ещё более эффективной», – отметил глава района.