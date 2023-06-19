К экономии воды призывают жителей Печор

20:35, 19 июня 2023, ПАИ

19 июня на традиционном еженедельном совещании в администрации Печорского района была озвучена острая проблема увеличения потребления воды жителями Печор, сообщила газета «Печорская правда».

«Резко увеличилось потребление воды жителями Печор. Сейчас среднесуточное потребление составляет 2 300 кубометров воды при мощности водозабора 2 400 кубометров», – отметил генеральный директор муниципального предприятия «Печорские тепловые сети» Николай Козлов.

Также было замечено, что печерянам необходимо бережнее относится к ресурсу, например соблюдать правила пользования колонками, расположенными на улицах Печор. Во-первых, нужно понимать, что воду из водопровода нельзя использовать для полива огородов, теплиц или наполнения бассейнов. Особенно этим грешат жители частного сектора. Во-вторых, при эксплуатации колонки нельзя её фиксировать в одном положении посторонними предметами: это может привести к повреждению оборудования. В-третьих, запрещено использовать шланги или надевать прочие вспомогательные предметы на колонку. В-четвёртых, для использования ресурса необходимо заключить договор с ресурсоснабжающей организацией.

Проблема водозабора в Печорах существует не первый год, но есть надежда, что скоро она будет решена.

Отметим, что при нехватке воды муниципальное предприятие «Печорские тепловые сети» будет вынуждено ввести ограничение потребления ресурса.