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Общество

Новые места отдыха обустраивают в Гдове

Сегодня в сквере за магазином «Миф» установили каменные шахматные столы, скамейки необычной формы, урны и цветники. Об этом сообщила газета «Гдовская заря».

Всё это было приобретено городским поселением Гдов на средства, полученные в прошлом году за победу в конкурсе поселений.

Фото газеты «Гдовская заря»

«В ближайшее время мы здесь вокруг скосим траву, подсыплем землю там, где это необходимо. Уверена, что скоро мы увидим здесь первых шахматистов, а может, потом и соревнования здесь проводить будем», – рассказала глава администрации ГП «Гдов» Ольга Соколова.

Обратим внимание на то, что это место будет хорошо видно через камеру видеонаблюдения, так что вандалам его придётся обходить стороной.

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