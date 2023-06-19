Новые места отдыха обустраивают в Гдове

20:52, 19 июня 2023, ПАИ

Сегодня в сквере за магазином «Миф» установили каменные шахматные столы, скамейки необычной формы, урны и цветники. Об этом сообщила газета «Гдовская заря».

Всё это было приобретено городским поселением Гдов на средства, полученные в прошлом году за победу в конкурсе поселений.

«В ближайшее время мы здесь вокруг скосим траву, подсыплем землю там, где это необходимо. Уверена, что скоро мы увидим здесь первых шахматистов, а может, потом и соревнования здесь проводить будем», – рассказала глава администрации ГП «Гдов» Ольга Соколова.

Обратим внимание на то, что это место будет хорошо видно через камеру видеонаблюдения, так что вандалам его придётся обходить стороной.