Загорелась одна из крупнейших зон развлечений в Германии

21:12, 19 июня 2023, ПАИ

Загорелась одна из крупнейших зон развлечений в Германии, сообщил ТАСС.

«Сообщаем о локальном возгорании в парке развлечений недалеко от Руста [коммуны. – Ред.] около 16:40 [17:40 мск. – Ред.]. В настоящее время с огнём борется большой контингент пожарных, он находится под контролем», – говорится в сообщении.

Также на месте дежурят полиция и спасательные службы. По состоянию на 19 часов мск сообщается, что о пострадавших ничего не известно, посетители организованно покидают парк развлечений.

Ранее в соцсетях были опубликованы видео, снятые очевидцами в крупном парке развлечений Europapark. На них видны большие клубы дыма.