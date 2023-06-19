Праздник «Алые паруса» в Санкт-Петербурге посетят выпускники из Донецка

21:42, 19 июня 2023, ПАИ

Золотые медалисты из Пролетарского района Донецка в рамках акции «День без войны», проводимой общественной организацией «Караван», отправляются на праздник «Алые паруса-2023» в Санкт-Петербург, сообщил корреспондент РИА Новости.

На днях дети из ДНР отправятся в Санкт-Петербург, где пробудут шесть дней, поучаствуют в фестивале «Алые паруса», посетят музеи и экскурсии.

Праздник выпускников «Алые паруса-2023» состоится в Санкт-Петербурге 25 июня.