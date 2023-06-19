ВИДЕО. Звезда псковской гусельной музыки готовится к поступлению в Москву

22:30, 19 июня 2023, ПАИ

Восходящая звезда псковской гусельной музыки Даниил Семёнов в этом году готовится поступить в Академию имени Гнесиных в Москве, сообщил корреспондент «Первого Псковского».

После окончания крупнейшего профильного вуза России Даниил намерен вернуться в Псков и продолжить выступать в родном городе. Музыканта называют одним из самых перспективных молодых исполнителей региона. Все подробности – в сюжете Дмитрия Коновалова.