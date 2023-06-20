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Общество

Всемирный день беженцев отмечается 20 июня

Ежегодно 20 июня мировое сообщество отмечает Всемирный день беженцев, утвержденный Генеральной Ассамблеей ООН в 2000 году, пишет calend.ru.

На протяжении многих лет различные страны и регионы отмечали собственные памятные дни и даже недели, посвященные беженцам. Одним из самых известных считается День африканских беженцев, который отмечается в нескольких странах 20 июня.

В 2000 году Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла специальную резолюцию — выражение солидарности с Африкой, в которой находится большое число беженцев, и которая традиционно проявляет к ним свое великодушие. Согласно данной резолюции, Генеральная Ассамблея в 2001 году отмечала пятидесятую годовщину Конвенции о статусе беженцев 1951 года. Тогда же Организация африканского единства (ОАЕ) согласилась с тем, чтобы Всемирный день беженцев отмечался одновременно с Днём африканских беженцев — 20 июня.

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