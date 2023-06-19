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Общество

Добровольческий центр ищет волонтёров для проведения фестиваля

«Набираем в команду ребят для сопровождения фестиваля «Довмонт Псковский», – сообщили в телеграм-канале «Доброволец Псковской области».

Юбилейный десятый фестиваль традиционно пройдёт на территории Псковского кремля 1 июля. Волонтёру нужно быть готовым помогать организаторам с 12:00 до 19:00 (работа волонтёров будет организована в две смены).

Задачи:

  • проверка билетов,
  • координация гостей мероприятия,
  • организация работы площадок.

Организаторы мероприятия предоставляют:

  • верифицированные часы на «Добро»,
  • благодарственные письма Псковского музея-заповедника.
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