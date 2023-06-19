Добровольческий центр ищет волонтёров для проведения фестиваля

23:07, 19 июня 2023, ПАИ

«Набираем в команду ребят для сопровождения фестиваля «Довмонт Псковский», – сообщили в телеграм-канале «Доброволец Псковской области».

Юбилейный десятый фестиваль традиционно пройдёт на территории Псковского кремля 1 июля. Волонтёру нужно быть готовым помогать организаторам с 12:00 до 19:00 (работа волонтёров будет организована в две смены).

Задачи:

проверка билетов,

координация гостей мероприятия,

организация работы площадок.

Организаторы мероприятия предоставляют: