Добровольческий центр ищет волонтёров для проведения фестиваля
«Набираем в команду ребят для сопровождения фестиваля «Довмонт Псковский», – сообщили в телеграм-канале «Доброволец Псковской области».
Юбилейный десятый фестиваль традиционно пройдёт на территории Псковского кремля 1 июля. Волонтёру нужно быть готовым помогать организаторам с 12:00 до 19:00 (работа волонтёров будет организована в две смены).
Задачи:
- проверка билетов,
- координация гостей мероприятия,
- организация работы площадок.
Организаторы мероприятия предоставляют:
- верифицированные часы на «Добро»,
- благодарственные письма Псковского музея-заповедника.
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