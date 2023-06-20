Какие новинки в новостройках оказались бесполезными, рассказали эксперты

23:53, 19 июня 2023, ПАИ

Модные новинки в новостройках, как показала практика, зачастую остаются невостребованными. Так, лишними оказываются лапомойки для собак, «умные» скамейки с зарядками, говорящие домофоны, террасы на крышах и даже охранники, рассказали в «Российской газете». По московскому опыту лапомойки не используются, отметила на форуме «АрхМосква» директор по развитию бизнеса Metrium Наталья Сазонова. Большую собаку мыть неудобно, поскольку потом придётся везти её мокрую в лифте, поясняет она. Маленькую несложно помыть дома. Есть случаи, когда в подъезд проникают бездомные и в лапомойке устраивают себе душ.

«Умные» лифты и домофоны зачастую слишком капризны: не узнают владельцев по лицу, не пускают в дом или привозят не на тот этаж, отмечают в движении «Народный жилищный инспектор».

«Ещё одна невостребованная опция – зона ресепшена в жилых комплексах комфорт-класса. Жители не всегда приходят к согласию, необходим ли постоянный консьерж, и чаще всего зона ресепшена остаётся пустой», – говорит первый вице-президент GloraX Александр Андрианов.

Жители всё чаще пытаются отказаться даже от охраны, отмечают в «Народном жилищном инспекторе». Нередко охранники только дежурят у шлагбаума, что вполне можно заменить выдачей жителям брелоков.

В погоне за исполнением плана продаж застройщик зачастую игнорирует реальные потребности будущих жителей, а также базовое желание большей части целевой аудитории скорее обзавестись собственными квадратными метрами. Покупатели вынуждены переплачивать за часть продукта, напрямую не касающуюся их личной площади, будь то подземная парковка, лапомойки, «умные» лифты и домофоны.

«Компромиссным решением может стать мастер-план продукта, предусматривающий возможность интеграции продуктовых решений на стадии эксплуатации как реакции на запрос населения», – отметила основатель градостроительного бюро MASTER'S PLAN Юлия Зубарик.