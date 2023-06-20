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Общество

В России предложили разрешить использовать маткапитал в качестве вклада

В России предложили разрешить гражданам использовать маткапитал в качестве банковского вклада. Такую инициативу вице-премьеру Татьяне Голиковой направила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, пишут «Известия».

«Согласно имеющейся статистике, 20,7% или 0,55 трлн рублей получателей материнского капитала не находят подходящей возможности для распоряжения средствами целевым образом, что порождает дополнительные затраты на их индексацию», — сообщила парламентарий. 

Отмечается, что по итогам 2022 года на индексацию этих сумм было потрачено порядка 96,2 млрд рублей. «В этой связи представляется целесообразным расширить использование средств маткапитала, предоставив семьям возможность размещать их на долгосрочные депозиты (сроком на пять лет) с возможностью пролонгации в аккредитованных Социальным фондом России и Минфином РФ финансовых институтах и получать процентный доход по таким вкладам», — говорится в обращении в кабмин.

Также правительству предлагается в случае отказа граждан от пролонгации вклада предусмотреть возвращение средств обратно в СФР для их использования на предусмотренные законом цели.

В документе Яна Лантратова сообщает, что если ее предложение поддержит правительство, то это позволит нивелировать снижение денежных доходов для российских семей и индексировать их в последующие годы.

Кроме того, государство сможет сэкономить десятки миллиардов рублей на индексации.

Также, по ее мнению, это приведет к повышению устойчивости банковского сектора.

«Постоянно получаю обращения от людей, которые не могут найти подходящие цели для использования материнского капитала. Из представленных возможностей ни одна их семьям не подходит. При этом государство тратит большие средства на его ежегодную индексацию. То есть получается, что такая ситуация невыгодна никому — ни людям, ни государству», — пояснила парламентарий.
 

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