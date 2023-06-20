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Общество

Россельхозбанк повысил ставки по накопительным счетам до 6,1%

Россельхозбанк повысил ставки по рублевым накопительным счетам в среднем на 1 п. п. Теперь накопительный счёт «Моя копилка» можно открыть по ставке до 6,1 %. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Россельхозбанка.

Фото: РСХБ

Ключевым параметром для расчёта ставки по продукту «Моя копилка» является минимальный остаток на счёте – чем он выше, тем выше процентная ставка. При этом уже при остатке до 1,5 млн рублей проценты начисляются по ставке 6 % годовых, свыше 1,5 млн рублей – по ставке 6,1 % годовых. Начисление процентов осуществляется ежемесячно на фактический остаток денежных средств на счёте. Расходные операции и пополнение – без ограничений.

Открыть и пополнять счёт можно быстро и удобно в дистанционных каналах обслуживания интернет-банке и мобильном банке РСХБ на любую сумму, количество дополнительных взносов не ограничено.

Подробную информацию по продуктам Россельхозбанка можно получить в отделениях банка, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.

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