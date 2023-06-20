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Псковичи могут приобрести годовые карты в «С-Фитнес» с выгодой до 38%

В клубе «С-Фитнес» стартовали продажи годовых карт с выгодой до 38%.

Фото здесь и далее: ООО «С-Фитнес»

Тренировки дадут здоровое и функциональное тело, а покупая год фитнеса с 19 по 21 июня, можно получить бонус: заморозки карты на 60 дней и рассрочку на три платежа.

Записаться на акцию можно по телефону 55-77-75.

Реклама. ООО «С-Фитнес» ИНН 6027146791 КПП 602701001

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