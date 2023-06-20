Псковичи могут приобрести годовые карты в «С-Фитнес» с выгодой до 38%

09:42, 20 июня 2023, ПАИ

В клубе «С-Фитнес» стартовали продажи годовых карт с выгодой до 38%.

Тренировки дадут здоровое и функциональное тело, а покупая год фитнеса с 19 по 21 июня, можно получить бонус: заморозки карты на 60 дней и рассрочку на три платежа.

Записаться на акцию можно по телефону 55-77-75.

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