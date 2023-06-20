В 3% компаний Пскова увольняли за отсутствие дресс-кода − опрос

09:47, 20 июня 2023, ПАИ

Только 3% псковских компаний доводилось увольнять сотрудников за неподобающий внешний вид и манеру одеваться, тогда как у 92% такого опыта нет, сообщает сервис SuperJob.

Сегодня только каждый третий работодатель делает замечания работникам по этому поводу (33%): «С сотрудниками, не соблюдающими корпоративный стандарт (сфера услуг), ведется работа»; «Дресс-код включен в правила внутреннего трудового распорядка».

О том, что ему хотя бы раз делали замечания за неподобающий внешний вид на работе, сообщил каждый девятый пскович, причем 7% выслушивали это от начальства, а 4% — от коллег. И от руководителя, и от сослуживцев мужчины получают замечания вдвое чаще женщин.



Замечание босса по поводу внешнего вида учли 61% псковичей. К замечаниям коллег прислушиваются 42%.

