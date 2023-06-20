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Общество

В Псковской области вырос спрос на сотрудников в сфере спорта и красоты

За месяц число новых рабочих мест в сфере спорта и красоты в Псковской области выросло на 200%, а средняя предлагаемая зарплата составила 71 870 рублей, сообщает hh.ru.

Рынок труда в этой области набирает обороты к летнему сезону, а значит, работодатели активно ищут персонал. Только за последние 30 дней местный бизнес разместил более 530 вакансий в сфере «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты». Это на 200 % больше, чем месяц назад. В топ-5 самых востребованных профессий у местных компаний из данной сферы вошли самые разные профессии: менеджеры по продажам, администраторы, фитнес-тренеры, парикмахеры и матера ногтевого сервиса.

Средняя предлагаемая зарплата в сфере спорта и красоты в Псковской области за год значительно изменилась и достигла 71 870 рублей, в 2022 году зарплата составляла 32 300 рублей. Ожидания соискателей оказались гораздо скромнее: их запросы находятся на уровне 46 700 рублей. За год жители Псковской области, ищущие работу в данном секторе услуг, свои зарплатные ожидания не изменили.

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