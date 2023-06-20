Жителя Ленобласти разыскивают в Псковском регионе

09:58, 20 июня 2023, ПАИ

67-летний Владимир Смуров, которого разыскивают в Ленинградской области, может находиться в Пскове и Псковской области. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» региона в соцсети «ВКонтакте».

Мужчина 13 июня уехал на автомобиле «УАЗ-Хантер» чёрного цвета и не вернулся.

Особые приметы: носит усы и бороду. Пропавший был одет в бежевую куртку, как на фото, темные штаны, зеленые резиновые сапоги и кепку.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, седые волосы, голубые глаза.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, просят обратиться по номеру 8-800-700-54-52 или 112.