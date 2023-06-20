Великолучанку заключили под стражу за серию краж продуктов

10:22, 20 июня 2023, ПАИ

Великолучанку заключили под стражу за серию краж продуктов. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Великих Лук.

В ходе следствия установлено, что местная жительница вместе со своим знакомым похитили продукты питания на сумму свыше 4000 рублей из городского магазина.

В мае суд начал рассматривать еще одно уголовное дело, в котором женщина обвиняется в совершении четырех аналогичных преступлений. Местная жительница также подозревается в совершении преступления средней тяжести против собственности, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Кроме того, она подозревается в совершении ряда других преступлений против чужого имущества, добавили в суде.

Прокурор Великих Лук поддержал ходатайство следователя о заключении под стражу 25-летней жительницы города, обвиняемой в совершении кражи, то есть тайного хищения чужого имущества группой лиц по предварительному сговору (пункт «а» часть 2 статья 158 УК РФ).

Суд согласился с доводами прокурора города и избрал в отношении женщины меру пресечения в виде заключения под стражу.

В прокуратуре расследование взяли на контроль.