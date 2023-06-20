Имущество на сумму более 100 тысяч рублей похитил великолучанин из гаража своего знакомого

11:35, 20 июня 2023, ПАИ

Имущество на сумму более 100 тысяч рублей похитил великолучанин из гаража своего знакомого. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Великих Лук.

По имеющимся данным, 43-летний местный житель дважды незаконно проник в гараж своего знакомого, откуда похитил имущество на сумму более 112 тысяч рублей. Похищенное было продано, отметили в прокуратуре.

Помимо этого, у другого своего знакомого мужчина попросил акустическую систему на хранение. Спустя месяц злоумышленник продал акустическую систему, а вырученные денежные средства потратил на собственные нужды.

Прокурор Великих Лук направил в суд уголовное дело в отношении 43-летнего жителя города, который совершил две кражи, а также растрату чужого имущества (часть 2 статья 158 и часть 2 статья 160 УК РФ). Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.