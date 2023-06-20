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Происшествия

Имущество на сумму более 100 тысяч рублей похитил великолучанин из гаража своего знакомого

Имущество на сумму более 100 тысяч рублей похитил великолучанин из гаража своего знакомого. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Великих Лук.

По имеющимся данным, 43-летний местный житель дважды незаконно проник в гараж своего знакомого, откуда похитил имущество на сумму более 112 тысяч рублей. Похищенное было продано, отметили в прокуратуре.

Помимо этого, у другого своего знакомого мужчина попросил акустическую систему на хранение. Спустя месяц злоумышленник продал акустическую систему, а вырученные денежные средства потратил на собственные нужды.

Прокурор Великих Лук направил в суд уголовное дело в отношении 43-летнего жителя города, который совершил две кражи, а также растрату чужого имущества (часть 2 статья 158 и часть 2 статья 160 УК РФ). Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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