Выпускной вечер в Псковском областном колледже искусств пройдёт 21 июня

11:06, 20 июня 2023, ПАИ

Выпускной вечер в Псковском областном колледже искусств пройдёт 21 июня, сообщается в телеграм-канале комитета по культуре Псковской области.

В комитете рассказали, что в этом году колледж выпустил 54 студента очной формы обучения по специальностям хореографическое творчество, этнохудожественное творчество, фото- и видеотворчество, фортепиано, оркестровые духовые и ударные инструменты, инструменты народного оркестра, хоровое дирижирование, теория музыки, декоративно-прикладное искусство и народные промыслы.

Из 54 выпускников 17 получили сертификат «Лучшая дипломная работа 2023 года», а 43 выпускника сдали выпускную квалификационную работу на отлично.

Также диплом с отличием получили 17 студентов колледжа.