День памяти Римского-Корсакова пройдёт в псковских усадьбах композитора

11:39, 20 июня 2023, ПАИ

24 июня в музее-усадьбе Николая Римского-Корсакова в Любенске и Вечаше отметят день памяти великого русского композитора. В этот день у гостей будет возможность не только посетить музей, но и послушать музыку. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Праздничная программа начнется в Любенске. В 11:30 состоится открытие выставки «История семьи Римских-Корсаковых в письмах». Далее гости пройдут экскурсией по усадьбе и посетят выставки «Лён мой, лён» и «Образы железной галактики» А. Кондрахина.

Главным музыкальным событием праздника станет концерт в усадьбе Вечаша, который начнется в 13:00. В программе концерта прозвучат выступления студентов Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова (вокал, инструментальная музыка, народные песни), а также педагогов и учащихся музыкальных школ Плюссы, Пскова и Луги им. Н.А. Римского-Корсакова.

В 14:30 зрители увидят выступление заслуженного коллектива народного творчества РФ Хора русской песни им. А.А. Эповой из Санкт-Петербурга. Завершится праздничная программа открытием выставки «Дружба двух гениев», приуроченной к 150-летию со дня рождения С. В. Рахманинова и Ф. И. Шаляпина.

Место проведения: Псковская область, Плюсский район, п/о Которск, д. Любенск/Вечаша.

Подробности по телефонам: 8 (81133) 21 253 и 8 (81133) 21 553.