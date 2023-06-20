Педагог-робототехник ПсковГУ презентовал свой проект на ПМЭФ

11:58, 20 июня 2023, ПАИ

Победители конкурсов Фонда президентских грантов представили свои инициативы на Петербургском международном экономическом форуме. В этот раз фонд организовал участие в форуме 35 лидеров проектов, среди них – педагог-робототехник ПсковГУ Теодор Плявинский. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Специалист презентовал общественный образовательный проект «Кружки робототехники – точка роста инженеров будущего». Для участников мероприятия были организованы дискуссии, презентация проектов, общение с экспертами.

Среди обсуждаемых тем – создание инклюзивного общества, социальное партнёрство между разными секторами экономики, наставничество в благотворительности, тренды в развитии социальных проектов.

Площадки для представителей некоммерческих организаций на ПМЭФ Фонд президентских грантов совместно с «Инносоциумом» организовывает уже в пятый раз.

Напомним, что Петербургский международный экономический форум проводится ежегодно при участии президента Российской Федерации. За годы существования ПМЭФ стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В этом году форум прошёл под лозунгом «Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений».

Со всеми новостями мероприятия можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.