На пересечении улиц Коммунальной и Юбилейной в Пскове отключили светофор

12:59, 20 июня 2023, ПАИ

Профилактические работы светофора проходят на пересечении улиц Коммунальной и Юбилейной в Пскове сегодня с 10:00 до 18:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города.

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Там уточнили, что сотрудники дорожных служб ведут профилактические работы по устранению аварии на кабельной линии.

«Просим быть внимательными при проезде перекрестка!» — добавили в администрации Пскова.