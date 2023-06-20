На пересечении улиц Коммунальной и Юбилейной в Пскове отключили светофор
Профилактические работы светофора проходят на пересечении улиц Коммунальной и Юбилейной в Пскове сегодня с 10:00 до 18:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города.
Там уточнили, что сотрудники дорожных служб ведут профилактические работы по устранению аварии на кабельной линии.
«Просим быть внимательными при проезде перекрестка!» — добавили в администрации Пскова.
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