В Минцифры заявили об отсутствии планов ограничить мессенджеры для общения

12:10, 20 июня 2023, ПАИ

Глава Минцифры Максут Шадаев высказался о возможности ограничить мессенджеры в России для общения. Об этом пишет ТАСС.

«Никаких планов ограничения мессенджеров для личного общения нет», — сказал он во время форума «CNews Forum Кейсы 2023».

Ранее Шадаев оценил перспективу блокировки в России популярного мессенджера WhatsApp. Руководитель министерства заявил об отсутствии обсуждений этого вопроса. Напомним, в июне мессенджер впервые оштрафовали за отказ удалить запрещенную информацию.