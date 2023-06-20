В Минцифры заявили об отсутствии планов ограничить мессенджеры для общения
Глава Минцифры Максут Шадаев высказался о возможности ограничить мессенджеры в России для общения. Об этом пишет ТАСС.
«Никаких планов ограничения мессенджеров для личного общения нет», — сказал он во время форума «CNews Forum Кейсы 2023».
Ранее Шадаев оценил перспективу блокировки в России популярного мессенджера WhatsApp. Руководитель министерства заявил об отсутствии обсуждений этого вопроса. Напомним, в июне мессенджер впервые оштрафовали за отказ удалить запрещенную информацию.
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