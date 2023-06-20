Более 70 активистов «Движения первых» участвуют в форуме в Островском районе

12:40, 20 июня 2023, ПАИ

Более 70 человек из 18 муниципалитетов Псковской области принимают участие в образовательном волонтёрском форуме «Я в движении». Мероприятие организовало региональное отделение движения детей и молодежи «Движение первых». Об этом ПАИ сообщила руководитель отделения «Движения первых» в Псковской области Екатерина Родина.

В ходе торжественного открытия форума 19 июня активисты станцевали приветственный флешмоб «Движения первых».

В форуме принимают участие кандидаты на должности специалистов по организации работы в муниципалитетах регионального отделения «Движения первых» и активисты первичных отделений, проявившие себя в сфере волонтёрства и добровольчества.

Активисты РДДМ «Движения первых» в возрасте от 14 до 18 лет будут обучаться по треку волонтер. Трек организатор будет реализован для будущих специалистов из районов области.

Образовательная программа форума включает интенсивы «Школы Добро.Университета», участники которых получат знания по организации мероприятий, развитию мягких навыков и лидерских качеств, а также откроют для себя различные направления волонтерства: социальное, событийное и другие.

Форум проходит с 19 по 22 июня в Островском районе.