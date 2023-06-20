На «Госуслугах» начался приём документов в вузы

12:30, 20 июня 2023, ПАИ

Подача заявлений в вузы без личного посещения приёмных комиссий началась на «Госуслугах». Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минцифры.

Заявление можно подать в пять любых вузов страны до пяти специальностей в каждом. В этом году к сервису уже подключены 1022 вуза. Поступающим на бесплатное обучение нужно подать заявление до 25 июля, на платное — не позднее 20 августа. Для этого потребуется только подтверждённая учётная запись на «Госуслугах».

Как поступить в вуз онлайн:

Запросите в личном кабинете документы об образовании, льготах и индивидуальных достижениях — тогда их не придётся вводить вручную и подтверждать оригиналами при подаче заявления в вуз; Заполните заявление, укажите приоритеты зачисления и желаемую форму обучения; Отправьте заявление и отслеживайте своё место в конкурсных списках в реальном времени; Подайте оригинал документа об образовании онлайн; Получите уведомление о зачислении.

При выборе платной формы обучения заключить договор с вузом можно также онлайн с помощью приложения «Госключ».