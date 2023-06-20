Как онлайн-сервисы помогут выбрать земельный участок, объяснили псковичам

15:37, 20 июня 2023, ПАИ

Как электронные сервисы помогут правильно выбрать земельный участок, рассказали псковичам в филиале публично-правовой компании «Роскадастр» по Псковской области.

Чтобы проверить земельный участок при покупке, можно воспользоваться официальном сайтом Росреестра. «Во-первых, необходимо узнать у продавца кадастровый номер интересующего вас земельного участка. Во-вторых, узнав номер земли, можно воспользоваться Публичной кадастровой картой, которая расположена на официальном сайте Росреестра. Этот сервис позволяет узнать точную площадь земли, ее кадастровую стоимость, местоположение и конфигурацию участка, вид разрешенного использования, назначение земель, а также сведения о владельце продаваемой земли», – объяснила эксперт Роскадастра по Псковской области Ирина Жукова.

Кроме того, можно запросить выписку об объекте недвижимости, посредством личного обращения в любой офис МФЦ, через единый портал государственных услуг или с помощью сервиса предоставления выписок – https://spv.kadastr.ru.

Псковичам также напомнили, что для строительства частного дома «вид разрешенного использования земельного участка» должно быть указано – «индивидуальное жилое строительство» или «личное подсобное хозяйство», а «назначение участка» – «земли населенных пунктов», так как на землях других категорий строительство дома проблематично или запрещено.

Помимо этого, на сайте администрации поселения, в разделе «Документы», есть возможность ознакомиться с генеральным планом муниципального образования, с помощью которого можно определить существующие и планируемые объекты. «Так, на месте тихого уютного участка может пройти крупная автомагистраль», - привели пример в региональном Роскадастре.

В рамках нового сервиса «Земля для стройки» граждане и предприниматели могут получить сведения о незастроенных земельных участках и территориях, «которые можно быстро вовлечь в оборот». «Сервис позволяет с помощью цифровых технологий каждому жителю и предпринимателю просто покупать землю. Можно выбрать подходящий свободный земельный участок, получить о нем сведения, направить заявку на регистрацию, рассчитать потенциальную стоимость, спрогнозировать будущие налоги и сборы», - говорится в сообщении.

Вышеуказанный сервис позволяет обеспечить связь между органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и заинтересованными лицами. Потенциальные инвесторы смогут заполнить форму обращения, связанного с конкретным объектом, и отправить его в уполномоченный орган, отметили в компании.

Специалисты филиала ППК «Роскадастр» по Псковской области оказывают консультационные услуги, связанные с подготовкой схемы расположения земельного участка за определенную стоимость. Для того, чтобы получить консультацию или узнать дополнительную информацию, можно обратиться по телефону 8(8112)649-301, добавочный (2120).