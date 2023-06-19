День рождения матери Пушкина отметят в Михайловском

12:39, 20 июня 2023, ПАИ

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина специальной программой отметят день рождения матери поэта, Надежды Пушкиной, урождённой Ганнибал. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

21 июня, в годовщину памятной даты, в доме-музее поэта в усадьбе «Михайловское» откроют выставку одного предмета. Вниманию посетителей будет предложена одна из самых ценных реликвий рода — старинная, конца XVIII века, икона «Воскресение Христа». На её обороте рукой Натальи Пушкиной, жены поэта, сделана запись о том, что этим образом «…при смерти своей» Надежда Осиповна благословила старшую внучку Марию — первенца Александра Сергеевича и Натальи Николаевны. Традиционно бесценный образ выставляют в постоянную экспозицию Михайловского лишь в специальной витрине и только единожды в год, не более чем на несколько дней. В этот раз икону можно будет увидеть в период с 21 по 24 июня включительно.

Ещё одна традиционная акция ко дню рождения Надежды Пушкиной — выставка цветочных усадебных растений пушкинского времени «Сад наш прелестен». Она также будет работать в Михайловском до 24 июня.

Кроме того, в «именинную» афишу-2023 включили арт-экскурсию «Ах, умолчу ль о мамушке моей...». Этот своего рода моноспектакль — поэтическую прогулку по окрестностям мемориальной усадьбы Пушкиных и Ганнибалов — подготовил Михаил Драгунов, актёр санкт-петербургского театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова. Центральная идея экскурсии — размышления о том, чем стала для поэта и его творчества семья: мать, отец, бабушка, няня...

Вошли в программу ко дню рождения Надежды Пушкиной и развлечения, подобные тем, какими родители поэта могли предаваться, бывая в родовом псковском имении. Это «Сказки пушкинской поры» — фольклорные миниатюры, без малого сто лет назад записанные в здешних местах известным лингвистом и этнографом Василием Чернышёвым (читает их сотрудница Пушкинского заповедника, лауреат конкурсов сказителей Алёна Осипова) и конная прогулка-экскурсия по старинной дороге, ведущей из Бугрово в Михайловское.

Подробности праздничной программы, время и место проведения, продолжительность, возрастные рекомендации для зрителей и участников можно уточнить здесь. В рабочее время на все вопросы ответят в экскурсионной службе учреждения, по телефонам 8 (81146) 2-23-21, 2-26-09.