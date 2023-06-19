Доцент Московской консерватории дважды выступит в печорской кирхе

12:50, 20 июня 2023, ПАИ

Два органных концерта пройдут в предстоящие выходные, 24 и 25 июня, в кирхе Святого Петра в Печорах. Как сообщили ПАИ организаторы, в субботу концерт начнется в 16:30, в воскресенье - в 16:00.

Перед слушателями выступит органист, пианист, композитор, лауреат международных конкурсов, доцент Московской консерватории Алексей Шмитов.

24 июня в программе «Два лейпцигских гения»: И. С. Бах Фантазия и фуга соль минор BWV542, Jesus meine Zuversicht BWV 728, Трио соль минор BWV 584, Ария фа мажор (Фр.Куперен) BWV 587, Трио ре минор BWV 583; Ф. Мендельсон-Бартольди Соната №6 ре минор, Тема с вариациями ре мажор, Соната №1 фа минор.



25 июня в программе: И. С. Бах Прелюдия и фуга соль мажор BWV541, Jesus meine Zuversicht BWV 728, С. Франк Хорал №2 си минор, Ш.-М. Видор Две части из Suite Latine op.86 Beatus vir , Lauda Sion, C. Ляпунов Прелюд-пастораль, А. Шмитов «Ожидание», Кушнарёв Пассакалия и фуга фа-диез минор.



Кирха находится в Печорах на улице Гагарина, 12а.