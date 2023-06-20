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Общество

Что изменилось в приёме на работу несовершеннолетних, объяснили псковичам

Что изменилось в приёме на работу несовершеннолетних, объяснила псковичам руководитель юридической практики в SuperJob Александра Южалина.

Подросток, достигший 14 лет, теперь имеет право заключить трудовой договор с письменного согласия одного из родителей. Иные согласия не требуются. Ранее, помимо согласия родителя, было необходимо ещё и согласие органов опеки и попечительства. Сейчас это нужно лишь в том случае, если речь идёт о трудоустройстве детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей.

В остальном всё осталось без изменений. Подросток с 14 лет может заключить трудовой договор на выполнение лёгкого труда, не причиняющего вред его здоровью, и работать в свободное от обучения время.

Как и ранее, если подростку исполнилось 16 лет, он может заключить трудовой договор самостоятельно, не спрашивая при этом разрешения (в том числе и у родителей). Разумеется, речь идёт о выполнении работы, которая не запрещена ему по закону, подчеркнула Александра Южалина.

Напомним, что 13 июня этого года президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон № 259-ФЗ, который вносит поправки в Трудовой кодекс РФ в части приёма на работу несовершеннолетних.

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