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Происшествия

Более трёх миллионов рублей отдали мошенникам псковичи

Несколько жителей Псковской области поддались на уловки мошенников и лишились более трёх миллионов рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: ПАИ

По версии следствия, жителям Пскова, Великих Лук, Дедовичей и Псковского района звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банковской сферы и правоохранительных органов. Под предлогом предотвращения попыток несанкционированного оформления кредитов они настойчиво предлагали своим собеседникам самим срочно оформить кредиты и перевести деньги на «безопасные счета», что те и сделали.

Других граждан незнакомцы ввели в заблуждение под предлогами дополнительного заработка на инвестициях в Сети, а также освобождения родственника от уголовной ответственности за будто бы совершенное ДТП.

В результате доверчивые псковичи лишились в общей сложности около трех с половиной миллионов рублей. Потерпевшие, среди которых большинство оказались пенсионерами, обратились за помощью в полицию.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются в рамках возбужденных уголовных дел, заключили в ведомстве.

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