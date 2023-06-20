Уголовное наказание грозит псковичке за незаконную прописку египтянина

14:45, 20 июня 2023, ПАИ

Псковичка подозревается в нарушении миграционного законодательства. Она фиктивно зарегистрировала гражданина Египта на своей жилплощади. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Следствие установило, что безработная псковичка 1988 года рождения в марте 2023 года прописала в своей квартире иностранца без фактического его пребывания по месту регистрации.

Нарушила законодательство и жительница поселка Кунья 1988 года рождения. Она фиктивно зарегистрировала в одной из деревень Куньинского района двух россиян. Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.

Напомним, в соответствии со статьей 322.3 «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» УК РФ правонарушители наказываются штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.